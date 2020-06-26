Киев и 10 областей не могут ослабить карантин

Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)

Тернопольская и Ивано-Франковская области отвечают критериям ослабления

По состоянию на 26 июня карантин ослабить не могут Киев и еще 10 областей. При этом в двух областях ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим днем.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, в Киеве до сих пор превышен показатель динамики заболеваемости COVID-19 - 28,59% при норме менее 10%. Данный показатель также превышен в Киевской (51,28%), Одесской (94,11%), Закарпатской (15,28), Ровенской (33,10%) и Хмельницкой областях (32,79%). При этом в трех последних превышен показатель выявления новых случаев, а в Закарпатской - еще и показатель заполненности койко-мест в больницах.

Кроме того, Донецкая и Луганская области до сих пор отстают по охвату тестирования - 22,93 и 21,39 на 100 тысяч населения при норме более 24. А Волынская, Львовская и Черновицкая области не соответствуют показателю выявления коронавируса.

Отметим, по сравнению с предыдущим днем, из этого списка исключили Тернопольскую и Ивано-Франковскую область.

Фото: показатели для ослабления карантина

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали новый антирекорд заболеваемости, который составляет 1 109 новых случаев коронавируса.

По данным опроса, две трети украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса.

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Автор: РБК-Украина