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Кличко о возвращении к жесткому карантину: мы все ближе к такому решению

Новости » Коронавирус     26.06.2020 - 12:27
Кличко о возвращении к жесткому карантину: мы все ближе к такому решению
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко назвал условие возвращения к жесткому карантину в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко назвал условие возвращения к жесткому карантину в городе. Киевская власть будет вынуждена принять такое решение после роста числа зараженных коронавирусом.

Об этом он заявил на брифинге.

Мэр заявил, что, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в ближайшие дни уменьшится, то Киев будет вынужден вернуться к суровым ограничениям. В том числе, в работе общественного транспорта.

"Мы, к сожалению, все ближе к такому решению", - заявил он.

Напомним, Киев входит в список регионов, в которых наибольшее число зараженных коронавирусом. В частности, за вчера в городе заразились 115 человек и обнаружили вспышку COVID-19 на одном из рынков.

Впрочем, на этой неделе городские власти приняли решение открыть кафе и рестораны. Хотя, Министерство здравоохранения ежедневно сообщает, что столица не готова к ослаблению карантина.

Отметим, последние несколько недель в Украине фиксируют антирекорды чуть ли не каждый день. В частности, сегодня цифра впервые превысила 1000 случаев.

В связи с этим Минздрав требует усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах.

А в Кабинете министров говорят, что Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях.

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Автор: Анастасия Рокитна

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