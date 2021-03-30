Транспорт по спецпропускам и закрытые детсады: Львов ужесточил карантин
Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ужесточении карантина. Такое решение принято в связи с резким увеличением больных и госпитализаций в городе.
Так, Комиссия приняла такие решения:
- усиленный карантин продолжить до 12 апреля;
- транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлено;
- все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
- школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
- магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
- непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
- открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
- запрещено проведение всех массовых мероприятий;
- все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.
Также в связи с нарушением карантина было принято решение о закрытии:
- "Эпицентр", ул. Б.Хмельницкого, 188;
- "Ева", ул. Черновола, 1;
- "МакДональдз", ул. Шевченко, 7
- "Братиська", ул. Сечь. Стрельцов, 3;
- "Гребуче ябко", ул. Древнееврейский, 20;
- "Йоки", ул. Гнатюка, 12а;
- "Малевич", ул. Черновола, 2.