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Транспорт за спецперепустками і закриті дитсадки: Львів посилив карантин

Автор: Ігор Литвиненко

Львівська міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про посилення карантину. Таке рішення прийнято у зв'язку з різким збільшенням хворих і госпіталізацій в місті.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий Telegram.

Так, Комісія прийняла такі рішення:

  • посилений продовжити карантин до 12 квітня;
  • транспорт переходить в режим спецперевозок. Безкоштовний проїзд усіх пільгових категорій призупинено;
  • всі дитячі сади переходять у режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
  • школи продовжують навчання в дистанційному режимі;
  • магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють тільки на винос і за попереднім замовленням;
  • непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути закриті;
  • відкриття літніх майданчиків відкладається до 12 квітня;
  • заборонено проведення всіх масових заходів;
  • всі заклади харчування працюють тільки на винос і адресну доставку.

Також у зв'язку з порушенням карантину було прийнято рішення про закриття:

  • "Епіцентр", вул. Б. Хмельницького, 188;
  • "Єва", вул. Чорновола, 1;
  • "МакДональдз", вул. Шевченка, 7;
  • "Братиська", вул. Січ. Стрільців, 3;
  • "Гребуче ябко", вул. Давньоєврейську, 20;
  • "Йокі", вул. Гнатюка, 12а;
  • "Малевич", вул. Чорновола, 2.

Нагадаємо, Львів з 25 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину.

Також РБК-Україна писало, що у Києві заборонили проводити продуктові ярмарки до 12 квітня.

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Новини України Львівтранспортдетский садКарантинКоронавірус
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