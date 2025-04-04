Транспорт для літа: як вибрати вживаний скутер

Коли в нашій країні хтось говорить про скутер, в більшості випадків йтиметься про вживаний екземпляр, адже нові скутери у нас не мають головної переваги цього виду транспорту: цінової доступності.

Починати вибір треба з кількох базових параметрів.

Розмірний клас. Не всі скутери однаково дрібні – у них теж є своя розмірна класифікація, навіть в межах одного літражу моторчика. Якщо говорити спрощено, є маленькі одномісні моделі, є більш поважні – з довгим двомісним сидінням, є щось на кшталт проміжного класу – з сидінням умовно півторамісним. Відповідно, відрізняються вони і ходовою частиною, яка годиться або лише для гладкого асфальту, або придатна і для легких вибоїн. Розмір коліс у більшості моделей 10 дюймів, але для поганих доріг краще знайти модель з 12-дюймовими.

Двигун. Робочий об’єм двигуна – це динаміка руху, витрата пального і запас ресурсу. Але прив’язка до останньої характеристики у випадку з вживаними екземплярами не працює. Стандартні для скутерів об’єми – 50, 100, 150 та 200 кубічних сантиметрів. В Україні для керування будь-яким з них потрібні водійські права, в Європі є країни, де моторчик до 50 кубиків не потрібує водійського посвідчення.

Тип мотора. Двоколісний транспорт традиційно має двигуни двотактні та чотиритактні. Двотактники помітно здають позиції, але вони дешевші, потужніші та простіші в ремонті – хоча і споживають більше бензину. Зі свого боку чотиритактний потребує менше бензину, менше забруднює атмосферу, але він більш складний технічно, оскільки має більше механізмів. Теоретично чотиритактний мотор більш довговічний, але повторимось, що у даному випадку головне не тип двигуна, а його стан.

Кузов. Стосовно скутера кузовом можна назвати все те, що стосується комфорту водія і пасажира: захист від потоку повітря, форма і м’якість сидіння, наявність багажників (ззовні і під сидінням), кошика для речей тощо. Не всі моделі мають повний набір названих опцій, тому це серйозний чинник при виборі.

Виробник (бренд). Моторолер – виріб специфічний, в деяких випадках їх виробляють, так би мовити, не дуже відповідальні підприємства. І при виборі вживаного екземпляра це може стати одним з ключових моментів. З того, що представлено на вторинному ринку України, вибір не дуже великий. Європейських мотобрендів (які взагалі найдорожчі) у нас немає, не представлені також корейці. Залишаються китайські моделі – вони найдешевші, і японські (Honda, Yamaha, Suzuki) – вони якісні, але набагато дорожчі. Купувати китайців у вживаному стані – справа дуже ризикована, якщо не сказати програшна, адже їхній ресурс майже гарантовано буде вироблений вже першим власником.

Де купувати скутер

Навіть якщо говорити тільки про вживані скутери, варіантів місця покупки може бути декілька. Більш бажаний – навідатись (фізично чи онлайн) до спеціалізованої фірми, яка торгує імпортованими з-за кордону моторолерами. Найчастіше це будуть постачання з Японії чи з інших міцних країн азійського регіону, і моделі будуть, звісно, японські. Стан цих екземплярів, певно, найкращий з усіх можливих. Такі скутери з перших рук часто пропонуються навіть з передпродажним обслуговуванням і документами для реєстрації. Але і ціна на скутер "просто з Японії" буде доволі високою, в діапазоні 450 – 800 доларів залежно від розмірів екіпажної частини і кубатури двигуна.

Другий варіант – покупка вживаного скутера з рук. До ризиків, притаманних вживаним японцям додається ще комплект загроз. Майте на увазі, що це теж буде моторолер з Японії, але на якому вже встиг покататись хтось з українських споживачів. Ми не говоримо, що це неприйнятний варіант, адже разом з витратою залишків оригінального японського ресурсу український власник міг встановлювати на нього нові запчастини. От тільки питання, якої якості вони були.

Третій варіант зазвичай найдешевший, але і найбільш ризикований, якщо не сказати екзотичний. У великому місті можна придбати моторолер у приватного майстра, який заробляє на тому, що купує "вбиті" скутери і реанімує їх для подальшого продажу. Чесно сказати, іноді важко побачити реальну різницю між цим і попереднім варіантами, адже все сходиться на тому, якої якості деталі використовуються при ремонті.

Коротко

Сучасний бензиновий скутер – доволі простий за конструкцією транспортний засіб. Тому, з одного боку, не варто боятись ремонтів, які гарантовано очікують на щасливого власника моторолера з пробігом. А з іншого, є реальний шанс відкласти ремонти та зменшити їхню кількість у подальшому, якщо ви готові заплатити більше ще при покупці двоколісного друга. І майте на увазі, що, як і при купівлі деяких авто, тут важливо перш обрати правильного продавця – а потім уже вибирати у нього правильний скутер.

При підготовці статті були використані матеріали Motocentre та AutoRia.