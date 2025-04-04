Транспорт для лета: как выбрать бывший в употреблении скутер

Когда в нашей стране кто-то говорит о скутере, в большинстве случаев речь будет идти о подержанном экземпляре, ведь новые скутеры у нас не имеют главного преимущества этого вида транспорта: ценовой доступности.

Начинать выбор нужно с нескольких базовых параметров.

Размерный класс. Не все скутеры одинаково мелкие - у них тоже есть своя размерная классификация, даже в пределах одного литража моторчика. Если говорить упрощенно, есть маленькие одноместные модели, есть более солидные - с длинным двухместным сиденьем, есть что-то вроде промежуточного класса - с сиденьем условно полуторным. Соответственно, отличаются они и ходовой частью, которая годится либо только для гладкого асфальта, либо пригодна и для легких ухабов. Размер колес у большинства моделей 10 дюймов, но для плохих дорог лучше найти модель с 12-дюймовыми.

Двигатель. Рабочий объем двигателя - это динамика движения, расход горючего и запас ресурса. Но привязка к последней характеристике в случае с подержанными экземплярами не работает. Стандартные для скутеров объемы - 50, 100, 150 и 200 кубических сантиметров. В Украине для управления любым из них нужны водительские права, в Европе есть страны, где моторчик до 50 кубиков не требует водительского удостоверения.

Тип мотора. Двухколесный транспорт традиционно имеет двигатели двухтактные и четырехтактные. Двухтактники заметно сдают позиции, но они дешевле, мощнее и проще в ремонте - хотя и потребляют больше бензина. В свою очередь четырехтактный требует меньше бензина, меньше загрязняет атмосферу, но он более сложный технически, поскольку имеет больше механизмов. Теоретически четырехтактный мотор более долговечен, но повторимся, что в данном случае главное не тип двигателя, а его состояние.

Кузов. Применительно к скутеру кузовом можно назвать все то, что касается комфорта водителя и пассажира: защита от потока воздуха, форма и мягкость сиденья, наличие багажников (снаружи и под сиденьем), корзины для вещей и пр. Не все модели имеют полный набор названных опций, поэтому это серьёзный фактор при выборе.

Производитель (бренд). Мотороллер - изделие специфическое, в некоторых случаях их производят, так сказать, не очень ответственные предприятия. И при выборе подержанного экземпляра это может стать одним из ключевых моментов. Из того, что представлено на вторичном рынке Украины, выбор не очень большой. Европейских мотобрендов (которые вообще самые дорогие) у нас нет, не представлены также корейцы. Остаются китайские модели - они самые дешевые, и японские (Honda, Yamaha, Suzuki) - они качественные, но гораздо дороже. Покупать китайцев в подержанном состоянии - дело очень рискованное, если не сказать проигрышное, ведь их ресурс почти гарантированно будет выработан уже первым владельцем.

Где покупать скутер

Даже если говорить только о подержанных скутерах, вариантов места покупки может быть несколько. Более желательный - наведаться (физически или онлайн) в специализированную фирму, которая торгует импортированными из-за рубежа мотороллерами. Чаще всего это будут поставки из Японии или из других крепких стран азиатского региона, и модели будут, конечно, японские. Состояние этих экземпляров, вероятно, лучшее из всех возможных. Такие скутеры из первых рук часто предлагаются даже с предпродажным обслуживанием и документами для регистрации. Но и цена на скутер "просто из Японии" будет довольно высокой, в диапазоне 450 - 800 долларов в зависимости от размеров экипажной части и кубатуры двигателя.

Второй вариант - покупка подержанного скутера с рук. К рискам, присущим подержанным японцам добавляется еще комплект угроз. Имейте в виду, что это тоже будет мотороллер из Японии, но на котором уже успел покататься кто-то из украинских потребителей. Мы не говорим, что это неприемлемый вариант, ведь вместе с расходом остатков оригинального японского ресурса украинский владелец мог устанавливать на него новые запчасти. Вот только вопрос, какого качества они были.

Третий вариант обычно самый дешевый, но и самый рискованный, если не сказать экзотический. В большом городе можно приобрести мотороллер у частного мастера, который зарабатывает на том, что покупает "убитые" скутеры и реанимирует их для дальнейшей продажи. Честно сказать, иногда трудно увидеть реальную разницу между этим и предыдущим вариантами, ведь все сходится на том, какого качества детали используются при ремонте.

Вкратце

Современный бензиновый скутер - довольно простое по конструкции транспортное средство. Поэтому, с одной стороны, не стоит бояться ремонтов, которые гарантированно ожидают счастливого владельца мотороллера с пробегом. А с другой, есть реальный шанс отложить ремонты и уменьшить их количество в дальнейшем, если вы готовы заплатить больше еще при покупке двухколесного друга. И имейте в виду, что, как и при покупке некоторых авто, здесь важно прежде выбрать правильного продавца - а потом уже выбирать у него правильный скутер.

При подготовке статьи были использованы материалы Motocentreи AutoRia.