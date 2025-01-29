Транспорт, культура, розваги: які знижки надає студентський квиток і як ними скористатись

Студентський квиток дозволяє отримувати знижки при користуванні громадським транспортом й відвідуванні культурних та розважальних заходів. Для цього потрібно пред'явити документ при купівлі проїзного чи вхідного квитка.

РБК-Україна розповідає про те, скільки і на які послуги можна отримати знижки за наявності студентського квитка.

Знижки від "Укрзалізниці"

Студентський квиток надає знижку у розмірі 50% при купівлі квитків у загальних, плацкартних вагонах, вагонах 2-го та 3-го класів усіх категорій поїздів та всіх вагонах регіональних поїздів у внутрішньому сполученні.

Однак знижка не діятиме, якщо студент захоче подорожувати у вагонах вищої категорії - СВ, купе, перший клас (крім регіональних поїздів).

Важливо, що при купівлі квитка на потяг у касі потрібно мати при собі студентський квиток, а при оформленні квитка онлайн - слід ввести його дані самостійно. Також студентський треба пред'явити при посадці у потяг.

Знижки у громадському транспорті

Студенти можуть отримати знижку на проїзд у громадському транспорті (автобуси, тролейбуси, трамваї, метро) у розмірі 50% від вартості квитка.

При купівлі квитка або проїзної карти потрібно мати при собі студентський квиток. Окрім цього, деякі міжнародні перевізники надають знижку студентам у розмірі 10-15%.

Знижки на культурні та розважальні заходи

Кіно та театри - зазвичай розмір знижки коливається від 10% до 30%. У деяких випадках знижка може досягати навіть 50% для вечірніх сеансів або спеціальних акцій. Заклади можуть самостійно вирішувати, яку знижку і коли надавати. Наприклад, у кінотеатрі "Оскар" студенти в будні дні можуть купити квиток на 25% дешевше на сеанси з 11:00 до 18:00.

Також буває, що театри у певні дні надають студентам право на безкоштовний вхід на вистави за наявності вільних місць. Тож варто переглядати оголошення на сайтах театрів.

Музеї та виставки - знижки у різних закладах різниться, переважно вони становлять від 20% до 50%. Наприклад, квитки у Національний заповідник "Софія Київська" і Національний музей "Київська картинна галерея" для студентів продають вдвічі дешевше. Приватні заклади можуть надавати меншу знижку, наприклад у Радомишльському замку діє - 40% від повної вартості квитка.

Боулінг, картинг, ковзанки, аквапарки, спортклуби - знижки для студентів переважно надають серед тижня та у "неходові" години у розмірі від 10% до 50%, залежно від дня. При цьому у вихідні дні пільгових умов може не бути.

Кафе і кав'ярні пропонують знижки у межах 10% - 15%, але не всі заклади надають пільгові умови.

Оголошення про знижки для студентів (скриншот)

Освітні програми й навчання

Студенти також можуть придбати освітні програми та навчальні курси на особливих умовах. Переважно розмір знижки коливається від 10% до 50%.

Варто також врахувати, що багато пільгових умов надається у певні сезони чи до свят - наприклад, на Новий рік, у День св. Валентина тощо.



Знижка на курси англійської (скриншот)