Транспорт, культура, развлечения: какие скидки предоставляет студенческий билет и как ими воспользоваться

Студенческий билет позволяет получать скидки при пользовании общественным транспортом и посещении культурных и развлекательных мероприятий. Для этого нужно предъявить документ при покупке проездного или входного билета.

РБК-Украина рассказывает о том, сколько и на какие услуги можно получить скидки при наличии студенческого билета.

Скидки от "Укрзализныци"

Студенческий билет предоставляет скидку в размере 50% при покупке билетов в общих, плацкартных вагонах, вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов и всех вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении.

Однако скидка не будет действовать, если студент захочет путешествовать в вагонах высшей категории - СВ, купе, первый класс (кроме региональных поездов).

Важно, что при покупке билета на поезд в кассе нужно иметь при себе студенческий билет, а при оформлении билета онлайн - следует ввести его данные самостоятельно. Также студенческий надо предъявить при посадке в поезд.

Скидки в общественном транспорте

Студенты могут получить скидку на проезд в общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро) в размере 50% от стоимости билета. При покупке билета или проездной карты нужно иметь при себе студенческий билет.

Кроме этого, некоторые международные перевозчики предоставляют скидку студентам в размере 10-15%.

Скидки на культурные и развлекательные мероприятия

Кино и театры - обычно размер скидки колеблется от 10% до 30%. В некоторых случаях скидка может достигать даже 50% для вечерних сеансов или специальных акций. Заведения могут самостоятельно решать, какую скидку и когда предоставлять. Например, в кинотеатре "Оскар" студенты в будние дни могут купить билет на 25% дешевле на сеансы с 11:00 до 18:00.

Также бывает, что театры в определенные дни предоставляют студентам право на бесплатный вход на спектакли при наличии свободных мест. Поэтому стоит просматривать объявления на сайтах театров.

Музеи и выставки - скидки в разных заведениях различается, в основном они составляют от 20% до 50%. Например, билеты в Национальный заповедник "София Киевская" и Национальный музей "Киевская картинная галерея" для студентов продают вдвое дешевле. Частные заведения могут предоставлять меньшую скидку, например в Радомышльском замке действует - 40% от полной стоимости билета.

Боулинг, картинг, катки, аквапарки, спортклубы - скидки для студентов преимущественно предоставляют среди недели и в "неходовые" часы в размере от 10% до 50%, в зависимости от дня. При этом в выходные дни льготных условий может не быть.

Кафе и кофейни предлагают скидки в пределах 10% - 15%, но не все заведения предоставляют льготные условия.

Объявление о скидках для студентов (скриншот)

Образовательные программы и обучение

Студенты также могут приобрести образовательные программы и учебные курсы на особых условиях. Преимущественно размер скидки колеблется от 10% до 50%.

Стоит также учесть, что многие льготные условия предоставляются в определенные сезоны или к праздникам - например, на Новый год, в День св. Валентина и т.д.



Скидка на курсы английского (скриншот)