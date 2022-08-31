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Транспорт в Киеве во время тревог работать не будет, но планируется новация

Фото: транспорт в Киеве во время тревог не будет работать, но планируется новация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Общественный транспорт в Киеве и в дальнейшем будет прекращать движение в случае воздушной тревоги, однако теперь остановки оборудуют информацией о ближайших укрытиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Согласно решению Совета обороны города Киева, Департаменту муниципальной безопасности КГГА и КП "Киевпастранс" было поручено оборудовать остановки информацией о ближайших укрытиях.

После отбоя каждый сможет продолжить движение в том же транспорте, или же воспользоваться следующим. В то же время оплачивать проезд после отбоя повторно не нужно.

"Городская власть призывает пассажиров пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги", - пишет пресс-служба КГГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве с 1 сентября во время воздушных тревог будут приостанавливать работы на строительных площадках.

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КиевУкраина