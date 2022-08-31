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Транспорт у Києві під час тривог не працюватиме, але планується новація

Фото: транспорт у Києві під час тривог не працюватиме, але планується новація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Громадський транспорт у Києві й надалі припинятиме рух у разі повітряної тривоги, однак тепер зупинки обладнають інформацією про найближчі укриття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Відповідно до рішення Ради оборони міста Києва, Департаменту муніципальної безпеки КМДА та КП "Київпастранс" було доручено обладнати зупинки інформацією про найближчі укриття.

Після відбою кожен зможе продовжити рух у тому ж транспорті, або ж скористатися наступним. Водночас оплачувати проїзд після відбою повторно не потрібно.

"Міська влада закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги", - пише пресслужба КМДА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві з 1 вересня під час повітряних тривог призупинятимуть роботи на будівельних майданчиках.

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