Транспорт в Киеве сегодня продлит работу: список маршрутов

"На время мероприятия возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после завершения концертов. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - говорится в сообщении.

В метрополитене приносят извинения за неудобства и призывают соблюдать масочный режим.

Кроме того, в ночь с 9 на 10 июля продлят работу маршрутов наземного общественного транспорта:

автобусных - №№ 1-Т, 56, 33-Т, 99;

троллейбусных - №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 30, 37, 41, 43, 45;

трамвайных - №№ 8, 28.

В КГГА отметили, что обеспечат дежурство резервных троллейбусов, которые в случае необходимости будут задействованы на троллейбусных маршрутах №№ 11, 12, 43, 45.