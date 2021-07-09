Транспорт в Киеве сегодня продлит работу: список маршрутов

В Киевской горгосадминистрации сообщают, что 9 июля работу столичной подземки продлят на один час. Работу продлят из-за проведения музыкального фестиваля Atlas Weekend.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На время мероприятия возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после завершения концертов. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - говорится в сообщении.
В метрополитене приносят извинения за неудобства и призывают соблюдать масочный режим.
Кроме того, в ночь с 9 на 10 июля продлят работу маршрутов наземного общественного транспорта:
В КГГА отметили, что обеспечат дежурство резервных троллейбусов, которые в случае необходимости будут задействованы на троллейбусных маршрутах №№ 11, 12, 43, 45.