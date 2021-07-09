Транспорт у Києві сьогодні подовжить роботу: список маршрутів

"На час заходу можливе обмеження (не закриття) на вхід станції "Виставковий центр" після завершення концертів. Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - сказано у повідомленні.

У метрополітені перепрошують за незручності та закликають дотримуватися маскового режиму.

Крім того, у ніч із 9 на 10 липня подовжать роботу маршрутів наземного громадського транспорту:

автобусних - №№ 1-Т, 56, 33-Т, 99;

тролейбусних - №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 30, 37, 41, 43, 45;

трамвайних - №№ 8, 28.

У КМДА зазначили, що забезпечать чергування резервних тролейбусів, які в разі необхідності будуть задіяні на тролейбусних маршрутах №№ 11, 12, 43, 45.