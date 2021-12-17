Транспорт у Києві змінив маршрут через провал асфальту: яка ситуація на дорогах

Сьогодні, 17 грудня у Києві низка тролейбусів змінили свій маршрут. Причиною тому є проведення ремонтних робіт на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка, де нещодавно провалилося асфальтне покриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс.

Рух громадського транспорту

Зокрема, було змінено рух тролейбусів №5, 7, 8, 17.

"Проводяться аварійно-відновлювальні роботи по бульвару Тараса Шевченка", - пояснили в КП.

Разом з тим, рух цих тролейбусів було організовано до вул. Леонтовича.

Затори в столиці

Сьогодні вранці у Києві утворилися затори на Броварському, а також проспектах Романа Шухевича, Миколи Бажана, Соборності та на вулицях Андрія Малишка, Оноре де Бальзака та Братиславській.

Також на правому березі затори на проспектах Степана Бандери, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Голосіївському та Перемоги. Разом з тим на вулицях Борщагівській, Жилянській, Маршала Рибалка, Юрія Іллєнка, Дегтярівській, Дорогожицькій, Семена Скляренка, Льва Толстого та Саксаганського.

Ускладнено рух також на мостах Патона, Північному і Дарницькому.

Провал асфальту

Нещодавно на бульварі Шевченка провалився асфальт. Через аварію на водопровідних мережах утворився провал асфальтного покриття.

Пошкодження виникло на чавунному трубопроводі діаметром 150 мм, який був побудований ще в 1956 році, тож причиною аварії є зношеність водопровідної мережі та велике навантаження на неї.

Вчора, через падіння тиску у водопроводі, виник ризик повторного обвалу асфальтного покриття на бульварі Шевченка.