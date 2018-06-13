Transparency International закликає виправити норму про апеляцію в законі про антикорупційний суд

Апеляції щодо справ НАБУ, які зараз розглядаються у судах, відбуватимуться у судах загальної юрисдикції

Transparency International Україна закликає виправити положення про апеляцію у законі про Вищий антикорупційний суд. Про це йдеться у заяві, поширеній організацією.

В організації наголошують, що апеляції щодо справ НАБУ, які зараз розглядаються у судах, відбуватимуться у судах загальної юрисдикції, а не в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

"Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті. Ця норма з’явилася у тексті правок до закону, розданому в комітеті за годину до голосування, а сьогодні - у вже оприлюдненому законі", - підкреслюється у заяві.

Організація зазначає, що цієї норми також не було у запропонованій комітетом редакції порівняльної таблиці до другого читання, опублікованій на сайті Верховної ради.

Таким чином, закон передбачає, що справи НАБУ, розгляд яких почався у загальних судах першої інстанції, будуть завершені у загальних судах. Отже, апеляція відбудеться в обхід антикорупційного суду. Натомість, згідно із попередніми домовленостями з міжнародними партнерами, апеляція справ, які зараз знаходяться на розгляді в загальних судах, мала б відбутися в апеляційній палаті Антикорупційного суду.

"Необхідно терміново виправити цю помилку, проголосувавши за відповідні зміни до закону. Ухвалена норма відкладає винесення остаточних рішень по справах НАБУ ще на кілька років. Ця норма означає, що саме тому президент України має невідкладно подати зміни до закону та виправити цю помилку", - наголосив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, 11 червня президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про Вищий антикорупційний суд".