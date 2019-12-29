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В Transparency International прокомментировали включение экс-"беркутовцев" в список на обмен

Новости » Общество     29.12.2019 - 15:16
В Transparency International прокомментировали включение экс-"беркутовцев" в список на обмен
Фото: бывшие "беркутовцы" (graty.me)

В организации отметили, что подобные действия власти разрушают доверие к системе правосудия и попыток ее реформировать

В Transparency International назвали "политическим" решение о включении в список обмена пленными бывших "беркутовцев", обвиняемых в убийстве людей на Майдане в феврале 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Transparency International.

Как отметили в организации, в данной ситуации нет единственного правильного выбора.

"Мы понимаем, что это решение властей на требование Кремля подрывает ценности верховенства права, справедливости и достоинства и может разделить общество, посеяв ненависть между разными группами украинцев. Когда общество встает перед таким сложным выбором, справедливость должна защитить независимый арбитр - суд и прокуратура. К сожалению, ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг в деле о расстрелах Героев Небесной Сотни", - говорится в сообщении.

Кроме того, в организации назвали угрозой для системы правосудия и верховенства права замену прокуроров в деле и "очевидное давление на суд для изменения меры пресечения и освобождения экс-"беркутовцев".

"Обвиняемые уже не один год находятся под стражей - наиболее суровой мерой пресечения за совершение массовых убийств на Майдане в феврале 2014 года. Главное, что до сих пор все обстоятельства дела и уже продемонстрированные в суде доказательства подтверждали целесообразность и необходимость взятия под стражу этих лиц до вынесения им приговоров. Зато мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением. Без приговора по делу и вопреки законным основаниям совершаются действия, направленные на изменение мер пресечения обвиняемым с целью освобождения "беркутовцев" из-под стражи", - говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что подобные действия власти разрушают доверие к системе правосудия и попыток ее реформировать.

"Ведь любые попытки очистки прокуратуры и судов теряют свою целесообразность, когда натыкаются на политическое "ручное" управление со стороны власти вопреки требованиям закона. Государство Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Кроме того, организация Transparency International требует от властей найти правовой способ урегулирования ситуации и обеспечить независимость прокуратуры и судов.

Напомним, Киевский апелляционный суд 28 декабря удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в деле о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапака прокомментировал возможное участие экс-"беркутовцев", которые фигурируют в делах Майдана, в обмене пленными между Украиной и ОРДЛО.

Обмен пленными: все подробности Начался обмен пленными между "ДНР" и Киевом
Новости Украины обмен пленнымиБеркут
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