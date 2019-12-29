У Transparency International прокоментували включення екс-"беркутівців" до списку на обмін

Фото: колишні "беркутівці" (graty.me)

В організації зазначили, що подібні дії влади руйнують довіру до системи правосуддя та спроб її реформувати

У Transparency International назвали "політичним" рішення про включення до списку на обмін полоненими колишніх "беркутівців", обвинувачених у вбивстві людей на Майдані у лютому 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Transparency International.

Як зазначили в організації, в даній ситуації немає єдиного правильного вибору.

"Ми розуміємо, що це рішення влади на вимогу Кремля підважує цінності верховенства права, справедливості та гідності та може розділити суспільство, посіявши ненависть між різними групами українців. Коли суспільство постає перед таким складним вибором, справедливість має захистити незалежний арбітр - суд та прокуратура. На жаль, ані суд, ані прокуратура не змогли виконати свій конституційний обов’язок у справі про розстріли Героїв Небесної Сотні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в організації назвали загрозою для системи правосуддя та верховенства права заміну прокурорів у справі та "очевидний тиск на суд" для зміни запобіжних заходів та звільнення екс-"беркутівців".

"Обвинувачені вже не один рік перебувають під вартою - найсуворішим запобіжним заходом за вчинення масових вбивств на Майдані в лютому 2014 року. Головне, що досі всі обставини справи та вже продемонстровані в суді докази підтверджували доцільність і необхідність взяття під варту цих осіб до винесення їм вироків. Натомість ми стали свідками того, як різко та очевидно система правосуддя підміняє закон політичним рішенням. Без вироку у справі тa всупереч законним підставам вчиняються дії, спрямовані на зміну запобіжних заходів обвинуваченим з метою звільнення "беркутівців" з-під варти", - йдеться у повідомленні.

Також у заяві зазначили, що подібні дії влади руйнують довіру до системи правосуддя та спроб її реформувати.

"Адже будь-які спроби очищення прокуратури та судів втрачають свою доцільність, коли натикаються на політичне "ручне" керування з боку влади всупереч вимогам закону. Держава Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Крім того, організація Transparency International вимагає від влади знайти правовий спосіб урегулювання ситуації та забезпечити незалежність прокуратури та судів.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 28 грудня задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапака прокоментував можливу участь екс-"беркутівців", які фігурують у справах Майдану, в обміні полоненими між Україною і ОРДЛО.