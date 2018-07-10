Transparency International призывает внести поправки относительно ВАКС
11 июля депутаты рассмотрят поправки к законопроекту, а 12 июля должны его принять
Тгапѕрагепсу International Украина призывают исправить скандальную норму об апелляции в законе об антикоррупционном суде и проголосовать необходимые изменения в Уголовного процессуальном кодексе на этой неделе. Об этом говорится в заявлении, распространенном организацией.
Так, в среду, 11 июля, депутаты рассмотрят поправки к законопроекту об антикоррупционном суде, а в четверг, 12 июля, должны его принять во втором чтении.
"Это последняя парламентская неделя перед летними каникулами, когда народные депутаты могут принять соответствующее решение и внести нужные изменения в закон", - говорится в заявлении.
Как отмечают в Тгапѕрагепсу International, народные депутаты и в частности коалиция при исправлении нормы об апелляции в отношении нынешних дел Национального антикоррупционного бюро Украины дадут возможность получить от международных партнеров почти 4 млрд долларов.
Сообщается, что 18 из 32 депутатов комитета входят в Блок Петра Порошенко, включительно с председателем комитета Русланом Князевичем, или Народного Фронта.
"Это количество депутатов, необходимое для кворума для проведения комитета и принятия решения по законопроекту номер 7441, без которого невозможно голосования в зале", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Европейского Совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Брюсселе заявил, что Европейский Союз ожидает, что Украина внесет поправки в закон о Высшем антикоррупционном суде.