11 июля депутаты рассмотрят поправки к законопроекту, а 12 июля должны его принять

Тгапѕрагепсу International Украина призывают исправить скандальную норму об апелляции в законе об антикоррупционном суде и проголосовать необходимые изменения в Уголовного процессуальном кодексе на этой неделе. Об этом говорится в заявлении, распространенном организацией.

Так, в среду, 11 июля, депутаты рассмотрят поправки к законопроекту об антикоррупционном суде, а в четверг, 12 июля, должны его принять во втором чтении.

"Это последняя парламентская неделя перед летними каникулами, когда народные депутаты могут принять соответствующее решение и внести нужные изменения в закон", - говорится в заявлении.

Как отмечают в Тгапѕрагепсу International, народные депутаты и в частности коалиция при исправлении нормы об апелляции в отношении нынешних дел Национального антикоррупционного бюро Украины дадут возможность получить от международных партнеров почти 4 млрд долларов.

Сообщается, что 18 из 32 депутатов комитета входят в Блок Петра Порошенко, включительно с председателем комитета Русланом Князевичем, или Народного Фронта.

"Это количество депутатов, необходимое для кворума для проведения комитета и принятия решения по законопроекту номер 7441, без которого невозможно голосования в зале", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Европейского Совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Брюсселе заявил, что Европейский Союз ожидает, что Украина внесет поправки в закон о Высшем антикоррупционном суде.