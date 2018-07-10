Transparency International закликає внести поправки щодо ВАКС

11 липня депутати розглянуть правки до законопроекту, а 12 липня мають його прийняти

Тransparency International Україна закликають виправити скандальну норму про апеляцію в законі про антикорупційний суд та проголосувати необхідні зміни до Кримінального процесуального кодексу цього тижня. Про це йдеться у заяві, поширеній організацією.

Так, у середу, 11 липня, депутати розглянуть правки до законопроекту про антикорупційний суд, а в четвер, 12 липня, мають його ухвалити у другому читанні.

"Це останній парламентський тиждень перед літніми канікулами, коли народні депутати можуть ухвалити відповідне рішення та внести потрібні зміни до закону", - йдеться у заяві.

Як зазначають в Тransparency International, народні депутати та зокрема коаліція при виправлення норми про апеляцію щодо теперішніх справ Національного антикорупційного бюро України дадуть можливість отримати від міжнародних партнерів майже 4 млрд доларів.

Повідомляється, що 18 із 32 депутатів комітету входять до Блоку Петра Порошенка, включно із головою комітету Русланом Князевичем, чи Народного Фронту.

"Це кількість депутатів, необхідна для кворуму для проведення комітету та ухвалення рішення щодо законопроекту номер 7441, без якого неможливе голосування в залі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Європейської Ради Дональд Туск на прес-конференції за підсумками саміту ЄС-Україна у Брюсселі заявив, що Європейський Союз очікує, що Україна внесе поправки до закону про Вищий антикорупційний суд.