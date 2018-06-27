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Transparency International оскаржить в суді призначення Жебрівського аудитором НАБУ

НовиниПолітика    27.06.2018 - 10:28
Фото: Павло Жебрівський (facebook.com/zhebrivskyi)
Фото: Павло Жебрівський (facebook.com/zhebrivskyi)

Антикорупційні організації наполягають, що Жебрівський не відповідає потрібним критеріям

Українське представництво антикорупційної мережі Transparency International та громадські організації подали позов до Верховного суду з вимогою скасувати указ президента Петра Порошенка про призначення Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це йдеться в повідомленні Transparency International.

У Transparency відзначили, що призначення Жебрівського суперечить закону про НАБУ, так як його кандидатура не відповідає критеріям, визначеним у вимогах до кандидатів на посаду. Зокрема, у нього немає значного досвіду роботи в органах досудового слідства, прокуратури, судах за кордоном або в міжнародних організаціях.

В організації підкреслюють, що членство в українській парламентській делегації в ОБСЄ не може вважатися необхідним досвідом для роботи аудитором НАБУ, так як ОБСЄ не має постійних органів досудового розслідування, прокуратури або судів. Крім того, нетривала робота в прокуратурі не може бути розцінена, як "значний досвід".

"Ми наполягаємо на тому, щоб були дотримані вимоги закону і всі члени комісії відповідали визначеним критеріям", - зазначив виконавчий директор українського представництва Transparency International Ярослав Юрчишин.

Антикорупційні організації переконані, що робота Жебрівського в комісії з аудиту НАБУ несе загрозу незалежній та ефективній роботі бюро, так як на основі її висновків парламент може прийняти рішення про звільнення директора НАБУ.

"Незаконне призначення на посаду аудитора НАБУ Жебрівського ставить під сумнів весь результат аудиту. Повноваження такого аудитора можна легко оскаржити в суді, а разом з цим - і весь висновок аудиту", - зазначив керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

 

Фото: позов проти призначення Жебрівського

Нагадаємо, раніше німецьке видання DW писало, що у родини Жебрівського проблеми з прозорістю бізнесу в Німеччині.

 

Ревізор від президента: чого чекати від Павла Жебрівського на посаді аудитора НАБУ
Теги публікації: Павло Жебрівський, НАБУ, Transparency International  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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