Трансляцию каналов "Первый независимый" и UkrLive приостановили после введения санкций СНБО

Компания SES приостановила трансляцию телеканалов "Первый независимый" и UkrLive. В частности, после введения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор медиа".
"Вчера вечером мы приостановили трансляцию приведенных телеканалов в связи с введением санкций. SES действует в рамках закона и выполняет законные требования. На время действия санкций трансляция каналов будет приостановлена", - заявили в пресс-службе компании.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двух украинских телеканалов. Ограничения введены сроком на пять лет.