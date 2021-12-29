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Трансляцію каналів "Перший незалежний" і UkrLive призупинили після введення санкцій РНБО

Автор: Валерія Поліщук

Компанія SES призупинила трансляцію телеканалів "Перший незалежний" і UkrLive. Зокрема, після введення санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Детектор медіа".

"Вчора ввечері ми призупинили трансляцію наведених телеканалів у зв'язку з введенням санкцій. SES діє в рамках закону і виконує законні вимоги. На час дії санкцій трансляція каналів буде припинена", - заявили в прес-службі компанії.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти двох українських телеканалів. Обмеження введені строком на п'ять років.

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