Поединок за Суперкубок УЕФА будет показан в Украине

Вероятно, также будут показаны Лига чемпионов и Лига Европы

Трансляции матча за Суперкубок УЕФА между испанскими "Реалом" и "Атлетико" покажут на телеканале "Футбол 1". Об этом в Facebook сообщил директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов.

"Друзья, спешу порадовать. Прямая трансляция матча за Суперкубок УЕФА" Реал" - "Атлетико" состоится завтра на телеканале Футбол 1 в 22.00", - написал Денисов.

В то же время, директор телеканалов не стал уточнять, будут ли транслироваться поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Больше пока ничего не буду комментировать, все подробности узнаете уже совсем скоро и они, обещаю, будут весьма интересными", - добавил он.

Прежде контракт на трансляцию еврокубков находился в правах у "Медиа Группа Украина" (телеканалы "Украина", "Футбол 1/2"). Однако он истек после киевского финала Лиги чемпионов.

О том, покажут ли телеканалы матчи еврокубков станет известно на следующей неделе. Именно тогда пройдут поединки плей-офф квалификации Лиги чемпионов, куда пробьется "Динамо", если одолеет сегодня "Славию". Он входит в пакет вместе с основной фазой Лиги чемпионов, поэтому показать его возможно, если только заключен договор с УЕФА о трансляции всего турнира.