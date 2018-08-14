Поєдинок за Суперкубок УЄФА буде показаний в Україні

Ймовірно, також будуть показані Ліга чемпіонів і Ліга Європи

Трансляції матчу за Суперкубок УЄФА між іспанськими "Реалом" і "Атлетіко" покажуть на телеканалі "Футбол 1". Про це у Facebook повідомив директор телеканалів "Футбол 1/2" Олександр Денисов.

"Друзі, поспішаю порадувати. Пряма трансляція матчу за Суперкубок УЄФА" Реал" - "Атлетіко" відбудеться завтра на телеканалі Футбол 1 о 22.00", - написав Денисов.

У той же час, директор телеканалів не став уточнювати, чи будуть транслюватися поєдинки Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

"Більше поки нічого не буду коментувати, всі подробиці дізнаєтеся вже зовсім скоро і вони, обіцяю, будуть дуже цікавими", - додав він.

Перш контракт на трансляцію єврокубків перебував у правах у "Медіа Група Україна" (телеканали "Україна", "Футбол 1/2"). Однак він минув після київського фіналу Ліги чемпіонів.

Про те, чи покажуть телеканали матчі єврокубків стане відомо наступного тижня. Саме тоді відбудуться поєдинки плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, куди проб'ється "Динамо", якщо здолає сьогодні "Славію". Він входить у пакет разом з основною фазою Ліги чемпіонів, тому показати його можливо, якщо тільки укладено договір з УЄФА щодо трансляції турніру.