Транш МВФ та великий пакет допомоги від США: на що розраховують в НБУ

"Впевненості нам також додає анонсована міжнародна фінансова допомога близько 10 млрд доларів до кінця року", - сказав Гелетій

За його словами, у НБУ сподіваються на позитивне рішення щодо розширення RFI МВФ, завдяки якому Україна зможе отримати ще близько 1,4 млрд доларів у жовтні.

"Окрім цього, очікуємо на рішення по затвердженню додаткового пакету допомоги Україні на 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів", - додав він.

Як зазначив Гелетій, ці всі фактори допомагатимуть НБУ утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні та зберігати офіційний курс на поточному рівні.