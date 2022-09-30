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Транш МВФ и большой пакет помощи от США: на что рассчитывают в НБУ

Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Национальном банке Украины прогнозируют, что международная финансовая помощь Украине до конца года составит 10 млрд долларов. В том числе ожидается еще 4,5 млрд долларов от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы НБУ Юрия Гелетия агентству "Интерфакс-Украина ".

"Уверенности нам также добавляет анонсированная международная финансовая помощь около 10 млрд долларов до конца года", - сказал Гелетий.

По его словам, в НБУ надеются на положительное решение по расширению RFI МВФ, благодаря которому Украина сможет получить еще около 1,4 млрд долларов в октябре.

"Кроме этого, ожидаем решения по утверждению дополнительного пакета помощи Украине на 4,5 млрд долларов от Соединенных Штатов", - добавил он.

Как отметил Гелетий, все эти факторы будут помогать НБУ удерживать международные резервы на достаточном уровне и сохранять официальный курс на текущем уровне.

Напомним, США выделили Украине 4,5 млрд долларов безвозвратной помощи через механизм Всемирного банка. Первый транш на 3 млрд долларов поступил на День Независимости, второй – в сентябре.

Как писало РБК-Украина, в этом году МВФ финансирует Украину по программе экстренной поддержки – Rapid Financing Instrument (RFI). В марте по ней в бюджет было получено 1,4 миллиарда долларов. В ближайшее время ожидается второй транш на такую же сумму.

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Национальный банк УкраиныМВФ