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МВФ у 2022 році виділяє Україні транші, які лише дозволять погашати колишні кредити

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Україна, Четвер 22 вересня 2022 12:51
МВФ у 2022 році виділяє Україні транші, які лише дозволять погашати колишні кредити Фото: МВФ кредитує Україну на суми, що дозволяють погашати борги (GettyImages)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

З початку року Україна вже виплатила за колишніми боргами Міжнародному валютному фонду 1,5 млрд доларів, а ще близько 1 млрд треба буде повернути до кінця року. У 2023 році на Україну чекає виплати на 3 млрд доларів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Утримати фінансовий фронт. Або чому Україні потрібна нова програма МВФ".

Як зазначається у матеріалі, цього року МВФ фінансує Україну за програмою екстреної підтримки - Rapid Financing Instrument (RFI). У березні по ній до бюджету було отримано 1,4 млрд доларів. Найближчим часом очікується другий транш на таку саму суму.

Але це буде не ексклюзивна допомога, а виділення коштів у рамках додаткового фінансування країн, які зіткнулися з проблемами через нестачу продовольства, викликані військовими діями Росії. Просто Україні гроші буде виділено за прискореною процедурою.

Фактично МВФ поки що проводить фінансування, щоб зберегти баланс на користь України, зазначив у коментарі РБК-Україна голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

"МВФ проводить фінансування так, щоб Україні не довелося повертати цього року більше, ніж вона отримала", - констатував Ваврищук.

Дещо більше місяця тому міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що дуже прийнятним був би варіант, за якого Україна отримає від Фонду як мінімум не менше, ніж повинна йому повернути (близько 3 млрд доларів).

Як зазначав міністр, Україні потрібна нова програма з МВФ, оскільки сигнал взагалі ринку, іншим країнам-донорам, що Україна є надійним партнером.

Нагадаємо, на початку серпня Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з офіційним запитом щодо початку нової програми кредитування.

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