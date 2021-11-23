Транш от МВФ будет в Украине уже во вторник, - Рашкован

Второй транш МВФ в размере около 700 млн. долларов будет на украинских счетах уже во вторник, 23 ноября. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владислава Рашкована в Facebook.

По его словам, деньги появятся на украинских счетах во вторник.

"Второй транш программы в размере около 700 млн. долларов уже во вторник будет на счетах украинского правительства", - сообщил он.

Рашкован также поблагодарил Совет директоров МВФ за положительное решение о первом пересмотре программы Stand-By с Украиной и продлении программы до конца июня 2022 года.

"Благодарю всех, кто много месяцев работал над воплощением этого решения. Теперь нужно работать дальше", - отметил он.