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Транш от МВФ будет в Украине уже во вторник, - Рашкован

Новина українською →
Украина, Вторник 23 ноября 2021 02:17
Транш от МВФ будет в Украине уже во вторник, - Рашкован Фото: Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ (facebook.com/vladyslav.rashkovan)
Автор: Наталья Скороход

Второй транш МВФ в размере около 700 млн. долларов будет на украинских счетах уже во вторник, 23 ноября. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владислава Рашкована в Facebook.

По его словам, деньги появятся на украинских счетах во вторник.

"Второй транш программы в размере около 700 млн. долларов уже во вторник будет на счетах украинского правительства", - сообщил он.

Рашкован также поблагодарил Совет директоров МВФ за положительное решение о первом пересмотре программы Stand-By с Украиной и продлении программы до конца июня 2022 года.

"Благодарю всех, кто много месяцев работал над воплощением этого решения. Теперь нужно работать дальше", - отметил он.

Напомним, что МВФ утвердил продление программы Stand-By с Украиной. Фонд выделяет нашей стране транш кредита на 699 миллионов долларов.

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