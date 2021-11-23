ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Зеленский рассказал, на что пойдут деньги МВФ

Новина українською →
Украина, Вторник 23 ноября 2021 01:38
Зеленский рассказал, на что пойдут деньги МВФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Совет директоров Международного валютного фонда за положительное решение по просмотру программы Stand-By с Украиной. Также он рассказал, на что пойдут деньги, выделенные Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Зеленский поблагодарил Совет директоров МВФ за просмотр программы Stand-By, которое предусматривает выделение Украине транша в размере около 700 млн долларов.

"Благодарен совету директоров @IMFNews за положительное решение по завершению просмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша в размере около $700 млн", - пишет Зеленский.

По его словам, эти деньги пойдут на поддержку финансовой системы страны и борьбу с последствиями COVID-19.

"Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. Программа МВФ будет продолжена", - сообщил Зеленский.

Как известно, МВФ принял решение о продолжении программы Stand-By с Украиной. В результате фонд выделил нашей стране около 700 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ
NEWS
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
DAILY
Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ