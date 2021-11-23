Зеленский рассказал, на что пойдут деньги МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Совет директоров Международного валютного фонда за положительное решение по просмотру программы Stand-By с Украиной. Также он рассказал, на что пойдут деньги, выделенные Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Зеленский поблагодарил Совет директоров МВФ за просмотр программы Stand-By, которое предусматривает выделение Украине транша в размере около 700 млн долларов.

"Благодарен совету директоров @IMFNews за положительное решение по завершению просмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша в размере около $700 млн", - пишет Зеленский.

По его словам, эти деньги пойдут на поддержку финансовой системы страны и борьбу с последствиями COVID-19.

"Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. Программа МВФ будет продолжена", - сообщил Зеленский.