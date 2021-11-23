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Транш від МВФ буде в Україні вже у вівторок, - Рашкован

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Україна, Вівторок 23 листопада 2021 02:17
Транш від МВФ буде в Україні вже у вівторок, - Рашкован Фото: Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора від України до МВФ (facebook.com/vladyslav.rashkovan)
Автор: Наталья Скороход

Другий транш МВФ у розмірі близько 700 млн доларів буде на українських рахунках вже у вівторок, 23 листопада. Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Владислава Рашкована у Facebook.

З його слів, гроші з'являться на українських рахунках у вівторок.

"Другий транш програми у розмірі близько 700 млн доларів вже у вівторок буде на рахунках українського уряду", - повідомив він.

Рашкован також подякував Раді директорів МВФ за позитивне рішення про перший перегляд програми Stand-By з Україною та продовження програми до кінця червня 2022 року.

"Дякую всім, хто багато місяців працював над втіленням цього рішення. Тепер потрібно працювати далі", - зазначив він.

Нагадаємо, що МВФ затвердив продовження програми Stand-By з Україною. Фонд виділяє нашій країні транш кредиту на 699 мільйонів доларів.

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