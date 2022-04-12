Трансформации войны: из вице-чемпионов мира в парном спорте в волонтеры огромной команды

Десятки тысяч людей оставили дела всей своей жизни ради помощи ближнему – переселенцам и воинам, конкретным людям и стране в целом. Среди них – и сотни спортсменов.

Полупрофессионалы и признанные мастера приносят пользу на фронте и в тылу. Например, участник двух Олимпиад Сергей Безуглый пополнил ряды волонтеров в родном Николаеве и уверенно заявляет: "Враг не прошел через город до сих пор, и не пройдет никогда".

Многократный призер чемпионатов мира и Европы в гребле на каноэ мог бы почивать на лаврах. Вместе с многолетним партнером Максимом Прокопенко они пребывали в топе олимпийского вида спорта, чудом не взяли медали в Лондоне-2012 и точно вошли в историю гребли. Недаром на Играх в Токио, которые из-за пандемии перенесли на 2021 год, Безуглый уже был в тренерском штабе сборной Украины и делился опытом с новым поколением каноистов. Теперь его опыт, как и многих коллег-спортсменов, стал более многогранным...

Безуглого война РФ против Украины застала там, где и большинство украинцев – в собственном доме. “В 4 утра в Николаеве услышали мощный взрыв, позже поняли, что атаковали аэропорт, – вспоминает он. – Сначала было сложно поверить, что это реальная война. Казалось, какое-то недоразумение. До последнего надеялся, что враг на нас не нападет”.

Но когда после нескольких звонков друзьям в разные уголки Украины, осознал масштабы российского вторжения, решил действовать. Нынешняя волонтерская организация Гуманитарный штаб "Доф Центр Волонтеров" фактически выросла с низовой инициативы.

В первый день войны Сергей вместе со знакомыми, жителями своего района, другими небезразличными николаевцами собрались вместе, чтобы защищать и помогать. Прежде всего, позаботились об обороне родного города. В первые дни готовили "коктейли Молотова" (иногда по 2-3 бутылки приносили даже обычные бабушки и дедушки) и наполняли мешки с песком, чтобы обезопасить Варваровский и Ингульский мосты от атак врага.

Помощь в такое непростое время оказалась необходимой для многих – от пожилых людей за чертой бедности до полицейских, бойцов территориальной обороны и воинов Вооруженных сил. Свой тогда еще импровизированный штаб волонтеры обустроили в одной из исторических построек Николаева (локацию не указываем из соображений безопасности – ред.), что фактически была заброшена. Здесь Сергею и другим волонтерам сначала пришлось поработать в спартанских условиях – без тепла и света. Но постепенно отработали контакты с городским и областным руководством, собственными силами восстановили базовые условия для труда и добавили в объеме выполняемой работы.

Ежедневно фонд обрабатывает до 80 заявок. Потребности разнообразны – от продуктов питания до лекарств, от одежды до средств гигиены. Расширилась и география. Если сначала работали сугубо для заполнения потребностей в Николаеве, то теперь заявки поступают из области. “На днях получили заявку из Первомайского района. Просят обеспечить едой 10 тысяч жителей. Это несколько деревень. Пока у нашей организации нет ресурсов, чтобы взяться за дело самостоятельно. Но пару населенных пунктов возьмем на себя, другим помогут наши коллеги”, – рассказывает Сергей.

Кстати, о кадрах. Каждый день в штабе работает ориентировочно 100-200 волонтеров. Число варьируется. В начале войны, по словам Безуглого, желающих помогать было гораздо больше. Но объяснение этому простое. Многим после исчерпания ресурсов нужно было возвращаться к работе, а многие женщины-волонтерки эвакуировались в более безопасные города Украины.

Однако меньшее количество волонтеров не уменьшило эффективность фонда. Здесь готовы помогать и фронту, и тылу. О серьезной опасности пытаются лишний раз не думать. Команда фонда не только помогала разбирать завалы после варварского ракетного удара по Николаевской ОГА, но и регулярно доставляет гуманитарные грузы на своих авто прямо под носом российских оккупантов.

И весь этот актив в мирное время – простые юноши и девушки, серьезные мужчины и элегантные женщины. Однако все они сплотились ради общей цели и вместе приближают победу как команда. Здесь даже нет формальных руководителей и подчиненных, только коллеги. "Есть у нас и футболисты, и бухгалтеры помогают, а еще присоединились несколько ребят-музыкантов из областной филармонии", – рассказывает Сергей о довоенных занятиях своих коллег.

В скором времени фонд планирует полностью сосредоточиться на поддержке представителей силовых структур – полиции, сил терробороны и, конечно, ВСУ. На передовую отсюда уже регулярно передают теплые одеяла, провизию, папиросы, медикаменты и вкусности. Собранные, в частности из других регионов, "ежи" и "буржуйки" оберегают покой и обеспечивают тепло для украинских бойцов на блок-постах.

Но, конечно, отказывать всем остальным нуждающимся в медикаментах или продуктах здесь не будут. Это – вне правил “Доф Центра Волонтеров”. Тем более это полностью вписывается в главную задачу фонда – не дать врагу ни малейшего шанса. А в том, что каждый день слаженной работы волонтеров приближает победу Украины, Сергей Безуглый не сомневается.

"Не верю, что эта война закончится иначе, чем победой Украины. Что буду делать сразу после нее? Соберемся всем фондом и скромно отпразднуем нашу победу. Не хочу загадывать, что будет потом. Тем более, мы работаем как команда, поэтому никто единолично решение принимать не будет. Но сейчас главное – победить”, – резюмировал Сергей.

Приобщиться к победе может каждый. В частности, пожертвованиями в пользу Гуманитарного штаба "Доф Центр Волонтеров" при Николаевской областной военной администрации или волонтерской деятельностью там.

Контакты:

сайт – dof.mk.ua/index

Instagram – instagram.com/dof_center

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