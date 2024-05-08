ua en ru
Ср, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трансфертне ціноутворення має розглядатися без прив’язки до котирувань Platts, - юрист

Середа 08 травня 2024 11:30
UA EN RU
Трансфертне ціноутворення має розглядатися без прив’язки до котирувань Platts, - юрист Фото: трансфертне ціноутворення має розглядатися без прив’язки до котирувань Platts (flickr)
Автор: Сергій Новіков

Практика вирішення спорів, що стосуються трансфертного ціноутворення (ТЦ), в Україні тільки формується, і цей процес відбувається у вкрай несприятливих для бізнесу обставинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партнера юридичної фірми Sayenko Kharenko Віталія Оджиковського.

За його словами, до української податкової служби завжди були питання у бізнесу. Зараз же період особливо негативний, оскільки в бюджеті немає коштів. Крім того, якість професійних кадрів, які займаються питаннями трансфертного ціноутворення в українських податкових органах, відчутно знизилась, оскільки багато професіоналів пішли із цієї сфери.

"Зараз, на жаль, ці документи перетворились на класичні фіскальні акти перевірок, які містять купу цитат із Податкового кодексу, поміж яких складно щось розібрати. А в кінці - висновок про нарахування великої кількості податків", - поділився своїми спостереженнями Оджиковський.

Тож правник очікує зростання кількості оскаржень податкових рішень у судах, оскільки перевірки з трансфертного цінотворення зараз можна вільно проводити фактично без будь-яких підстав. При цьому судова практика з цього питання, на його думку, може бути непередбачувана, оскільки у країні є проблеми із наповненням бюджету, а історично українські суди часто ставали у таких питаннях на бік держави.

Своєю чергою Володимир Бевза, юрисконсульт групи "Метінвест", зауважив: перевірки контрольованих операцій в трансфертному ціноутворенні характеризуються суперечливою та недобросовісною поведінкою українських податківців, що підтверджує низка судових справ.

На його думку, недобросовісно тлумачаться норми Податкового кодексу, які стосуються застосування котирувань інформаційного агентства Platts: відповідна норма була прийнята у грудні 2014 року, але виключно для обрахунку рентної плати за добування корисних копалин.

Крім того, за словами Бевзи, із дати прийняття норми Податкового кодексу, що стосується використання інформації Platts щодо рентних платежів (2015 р.), досі не з’явилося жодного роз’яснення від ДПС України щодо їх застосування у контексті трансфертного ціноутворення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бізнес
NEWS
РФ запустила по Україні понад 70 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити
РФ запустила по Україні понад 70 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду