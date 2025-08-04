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Трансферна бомба від "Пафоса": легендарний капітан збірної Бразилії зіграє проти "Динамо" в ЛЧ

Фото: Давід Луїс підписав контракт з чемпіоном Кіпру (ФК "Пафос")
Автор: Андрій Костенко

Кіпрський "Пафос", із яким "Динамо" зіграє у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, підсилився зірковим новачком. Новим гравцем клубу став досвідчений центральний захисник Давід Луїс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Пафоса".

Що відомо про трансфер

38-річний бразилець приєднався до кіпрського клубу на правах вільного агента. Сторони уклали контракт до кінця травня 2027 року з можливістю продовження ще на сезон.

Останнім клубом Луїса була бразильська "Форталеза". Захисник розірвав контракт із командою достроково, аби повернутися до Європи.

У "Пафосі" розраховують не лише на багаторічний досвід гравця, а й на його лідерські якості. У клубі назвали трансфер Луїса "знаковим" для історії команди.

Хто такий Давід Луїс

Зірковий бразилець за свою кар'єру виступав за такі клуби, як "Бенфіка", "Челсі", ПСЖ та "Арсенал". У складі лондонського "Челсі" він вигравав Лігу чемпіонів, двічі здобував трофей Ліги Європи. Він також ставав чемпіоном Англії, Португалії та Франції. На рахунку захисника 24 трофеї.

У футболці національної збірної Бразилії Луїс провів 57 матчів і забив 3 м'ячі. У 2014 році він був капітаном команди на домашньому чемпіонаті світу.

Свого часу він вважався найдорожчим захисником світу. У 2015 році ПСЖ заплатив за його трансфер з "Челсі" 50 мільйонів фунтів.

Давід Луїс тримає трофей Ліги Європи УЄФА після перемоги у фіналі з "Челсі" (фото: Вікіпедія)

Коли "Динамо" гратиме с "Пафосом"

Перший матч між чемпіонами України та Кіпру відбудеться у вівторок, 5 серпня, у польському Любліні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом. Матч-відповідь запланований на 12 серпня на Кіпрі.

Раніше розповіли з ким та коли зіграють "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" в наступних раундах єврокубків.

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