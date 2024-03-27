Трампу заборонили робити коментарі на адресу учасників процесу в одній зі справ

Суддя Хуан Мерчан ухвалив постанову з такою вимогою наступного дня після того, як у понеділок, 25 березня, призначив початок судового процесу на 15 квітня, відхиливши вимогу захисту відкласти його до літа.

"З огляду на те, що ми наближаємося до судового розгляду, безсумнівно, очікуваний ризик заподіяння шкоди нині має першорядне значення", - зазначив суддя.

Постанова про "мовчання" забороняє Трампу робити самому або через інших осіб публічні заяви щодо потенційних свідків і присяжних засідателів у процесі стосовно підкупу порнозірки. Документ також забороняє будь-які висловлювання, спрямовані на переслідування персоналу суду, команди обвинувачення чи їхніх сімей.

Через порушення постанови Трампа може бути звинувачено в неповазі до суду, оштрафовано або навіть ув’язнено.

Натомість ключовий свідок у справі, колишній адвокат Трампа Майкл Коен сумнівається, що екс-президент буде виконувати наказ.

"Наскільки знаю Дональда, він спробує порушити заборону, найнявши людей зі свого оточення, які виконуватимуть його накази, незалежно від наслідків", - сказав він.