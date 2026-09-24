Трампу заборонили блокувати CNN, MS NOW та Politico у Білому домі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Суд зобов'язав повернути перепустки

Окружний суддя США Тім Келлі ухвалив негайно відновити прес-перепустку журналістів трьох видань. Водночас, він заборонив адміністрації застосовувати обмеження протягом 14 днів.

Рішення надійшло після позову CNN, MS NOW та Politico, які оскаржили рішення Трампа від 18 вересня. Редакції заявили, що заборона порушує гарантії свободи слова та преси, закріплені у Першій поправці до Конституції США, а також їхнє право на належну правову процедуру.

Суд не побачив загрози нацбезпеці

Келлі не погодився з аргументами адміністрації про те, що обмеження доступу пов'язане із національною безпекою. За словами судді, представлених матеріалів замало, щоб підтвердити необхідність позбавлення журналістів прес-перепусток.

"У матеріалах справи відсутні фактичні підтвердження затвердження відповідачів про те, що скасування перепусток позивачів дійсно захистить національну безпеку або що національна безпека опиниться під загрозою, якщо суд накаже відновити їх перепустки, поки триває цей судовий процес", - сказав він.

При цьому сам Трамп пояснював рішення претензіями щодо висвітлення його діяльності ЗМІ. У соціальних мережах президент заявляв, що ці видання «не повинні мати можливість постійно писати чи повідомляти ВИДУМУВАННЯ та БРЕХНЯ».

Що говорила адміністрація

Юристи Міністерства юстиції США наполягали, що доступ до Білого дому є привілеєм, а не правом, і президент має повноваження обмежувати його для окремих ЗМІ.

Однак Келлі також звернув увагу на процедуру відкликання перепусток. За його оцінкою, журналістам могли не надати реальної можливості оскаржити рішення до того, як їхній доступ було припинено.