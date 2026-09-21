ua en ru
Пн, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Телеканали США бойкотують висвітлення подій за участі Трампа

22:15 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Телеканали США бойкотують висвітлення подій за участі Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

П'ять американських телеканалів - FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News - призупинили спільне висвітлення подій за участі президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Рішення ухвалили на тлі конфлікту Білого дому з CNN, MS NOW та Politico. Трамп раніше заборонив цим трьом медіа доступ до Білого дому, звинувативши їх у поширенні "фейкових новин".

Чому телеканали зупинили спільний пул

Телевізійний пул Білого дому працює за принципом чергування. Його учасники по черзі висвітлюють діяльність президента, а потім передають відзняті матеріали іншим редакціям.

У понеділок представником пулу мав бути CNN. Однак FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News домовилися призупинити спільне висвітлення.

У спільній заяві телеканали наголосили, що громадськість має отримувати точну та незалежну інформацію про роботу уряду.

"Жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність новинної організації лише тому, що не згодна з її репортажами", - заявили учасники пулу.

Нагадуємо, 18 вересня Трамп заборонив CNN, MS NOW та Politico працювати в Білому домі. Журналістам анулювали акредитації та обмежили доступ до комплексу.

У відповідь три ЗМІ заявили про намір звернутися до суду, стверджуючи, що рішення адміністрації порушує їхні права, гарантовані Першою поправкою до Конституції США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд Трамп CNN Білий дім Сполучені Штати Америки
Новини
Зеленський після заклику Трампа назвав умову припинення ударів по НПЗ Росії
Зеленський після заклику Трампа назвав умову припинення ударів по НПЗ Росії
Аналітика
Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими