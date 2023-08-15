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Трампу та ще 18 особам висунули звинувачення по 41 пункту - їх мають арештувати

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Експрезиденту США та ще 18 особам висунули звинувачення з 41 пункта у справі про втручання у вибори 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Всіх 19 людей звинуватили у втручанні у вибори в штаті Джорджия. Крім Трампа судити будуть 

Суди проти Трампа

Проти Трампа вже відкрито кілька справ - так, в квітні цього року Велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс

А влітку його звинуватили у незаконному використанні і зберіганні "секретних документів", за що йому загрожує від 20 років в'язниці.

Детальніше про те, за що судять експрезидента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Дональд Трамп