Трампу та ще 18 особам висунули звинувачення по 41 пункту - їх мають арештувати

Всіх 19 людей звинуватили у втручанні у вибори в штаті Джорджия. Крім Трампа судити будуть

Суди проти Трампа

Проти Трампа вже відкрито кілька справ - так, в квітні цього року Велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

А влітку його звинуватили у незаконному використанні і зберіганні "секретних документів", за що йому загрожує від 20 років в'язниці.

Детальніше про те, за що судять експрезидента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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