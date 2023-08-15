Трамп и еще 18 человек выдвинули обвинения по 41 пункту - их должны арестовать

Всех 19 человек обвинили во вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Суды против Трампа

Против Трампа уже открыто несколько дел - так, в апреле этого года Большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс .

А летом его обвинили в незаконном использовании и хранении секретных документов, за что ему грозит от 20 лет тюрьмы.

Детальнее о том, за что судят экспрезидента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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