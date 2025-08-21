Трампу скасували штраф у 500 млн доларів у справі про шахрайство в Нью-Йорку

Позов у цій справі був поданий генеральною прокуроркою штату Летицією Джеймс у вересні 2022 року. Прокуратура висунула Трампу сім звинувачень, серед яких шахрайство, підробка документів і неправдиві фінансові звіти.

На початку 2024 року суд постановив, що Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, щоб отримувати вигідніші кредити. Тоді Трампа оштрафували на 355 млн доларів, а з урахуванням пені сума перевищила пів мільярда. Крім того, йому та двом його синам заборонили протягом трьох років обіймати керівні посади у будь-яких компаніях у штаті Нью-Йорк.

Апеляційна палата у своєму рішенні зазначила, що примусове стягнення майже пів мільярда доларів є "надмірним покаранням", яке суперечить Восьмій поправці до Конституції США. Водночас сам вирок і обмеження на бізнес-діяльність Трампа та його синів залишаються чинними.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у 2024 році всі кримінальні справи проти нього фактично були зупинені.