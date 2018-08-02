Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном

Также Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских военных

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына за передачу останков американских военных, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов, и заявил, что с нетерпением ждет с ним новой встречи. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Так, Трамп выразил благодарность лидеру Северной Кореи за начало процесса возвращения домой останков военных, пропавших без вести.

"Я совсем не удивлен, что вы сделали такое добро. Кроме того, спасибо за ваше приятное письмо - я с нетерпением жду встречи с вами!" - написал Трамп.

Напомним, 27 июля власти КНДР передали Соединенным Штатам останки 55 американских военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны.

Договоренность о передаче была достигнута на встрече глав США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.​

Как заявили в Белом доме, такие действия являются важным шагом к возобновлению репатриации останков из Северной Кореи. Также этот шаг способствует возобновлению полевых операций в КНДР для поиска примерно 5,3 тыс. американцев, которые еще не вернулись домой.

Как писало ранее РБК-Украина, в Северной Корее начался демонтаж ключевых объектов на площадке ракетно-космического комплекса Сохэ.

В свою очередь, Трамп заявил, что Северная Корея в течение 9 месяцев не проводила запуск ракет и не проводила никаких ядерных испытаний.