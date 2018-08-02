Трампу надійшов ще один лист від Кім Чен Ина

Лист Трампу від лідера КНДР прийшов 1 серпня

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп одержав нового листа від лідера Північної Кореї (КНДР кім Чен Ина. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

За словами Сандерс, лист від лідера КНДР Трамп отримав у середу, 1 серпня. У ньому Кім Чен Ин повідомляє про непорушність зобов'язань в питанні денуклеаризації Корейського півострова.

"Тривала переписка між двома лідерам спрямована на розвиток результатів їх саміту в Сінгапурі і розвиток зобов'язань, взятих у спільній заяві США і КНДР", - повідомила Сандерс.

Нагадаємо, 2 серпня 2018 року президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, що з нетерпінням чекає нової зустрічі з кім Чен Ином. Він також подякував лідеру Північної Кореї за передачу останків американських військових, загиблих під час Корейської війни 1950-1953 років.

Додамо, що 12 липня 2018 року Дональд Трамп оприлюднив фотографію і переклад листа, який він отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, датованого 6 липня.