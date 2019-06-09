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США допускают послабления для Huawei в случае успешной сделки с Китаем

Новости » Политика    09.06.2019 - 20:48
США допускают послабления для Huawei в случае успешной сделки с Китаем
Фото: Стивен Мнучин (flickr.com/imfphoto)

В США заявили, что это вопрос национальной безопасности и он не касается торговли

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп может смягчить ограничения, введенные Вашингтоном на китайскую компанию Huawei, если его удовлетворит условия торговой сделки с Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Министр уточнил, что Трамп может ожидать определенных гарантий с китайской стороны. 

"Как мы говорили все это время, дискуссии о Huawei - это действительно вопрос национальной безопасности, они не касаются торговли. И мы, и Китай признали это", - заявил Мнучин.

Также он добавил, что Трамп должен встретится с президентом Китая Си Цзиньпином в конце июня 2019 года, после чего будет принято решение о целесообразности дополнительных тарифов на китайскую продукцию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Китай угрожает IT-компаниям за выполнение санкций США. На встрече присутствовали представители американских компаний Microsoft, Dell, южнокорейской компании Samsung, а также представители британского производителя процессоров Arm.

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