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Трампу запропонували відтермінувати на два роки заборону продуктів Huawei

Новини » Економіка    10.06.2019 - 03:11
Трампу запропонували відтермінувати на два роки заборону продуктів Huawei
Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Відмова Трампа може спровокувати погіршення фінансового становища приватних підприємств у регіонах США

Виконувач обов'язків голови адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассел Війт запропонував президенту США Дональду Трампу відстрочити виконання ключових положень про заборону на обладнання китайських компаній Huawei і ZTE на строк від двох до чотирьох років. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

За його словами, виконання положень торішнього президентського указу, що стосується даних компаній, завдасть шкоди американському бізнесу, що використовує продукцію цих фірм. Війт направив лист з пропозицією про відтермінування також дев'ятьом членам американського конгресу і віце-президенту Майклу Пенс.

При цьому в разі відмови Трампа відстрочити заборону очолюване Війтом відомство прогнозує скорочення числа компаній, які здатні будуть виконувати підряди та замовлення американського уряду, і погіршення фінансового становища приватних підприємств у регіонах США.

Також зазначається, що адміністрація розуміє важливість для національної безпеки президентського указу, проте ряд відомств вислухали ряд зацікавлених сторін, які стурбовані наслідками заборони.

Нагадаємо, влада Китаю провели зустріч з представниками великих ІТ-компаній пригрозивши "жахливими наслідками", якщо вони будуть дотримуватися заборони, введеному адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Раніше міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що президент США Дональд Трамп може пом'якшити обмеження, введені Вашингтоном на китайську компанію Huawei, якщо його задовольнить умови торгової угоди з Китаєм.

 

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