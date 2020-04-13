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Трампу предлагают создать альтернативу ВОЗ, - Politico

Новости » Политика     13.04.2020 - 12:56
Трампу предлагают создать альтернативу ВОЗ, - Politico
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Альтернатива ВОЗ может быть создана на базе программы ООН по борьбе со СПИДОМ - UNAIDS

Сотрудники Белого дома предлагают президенту США Дональду Трампу создать альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне публичного конфликта между американским лидером и ВОЗ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Сообщается, что альтернативная организация здравоохранения может быть создана на базе UNAIDS - программа ООН по ВИЧ и СПИД, которая была создана в 1996 году после волны недовольства работой ВОЗ в вопросе борьбы со СПИДом.

Соответствующие идеи предлагают Трампу некоторые сотрудники Белого дома, среди которых и члены Совета национальной безопасности США.

Напомним, на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, ВОЗ была слишком ориентирована на Китай и ошибалась в отношении многих вещей в связи с пандемией коронавируса.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал не политизировать ситуацию вокруг коронавируса в ответ на обвинения Трампа.

Также РБК-Украина сообщало, что сенатор-республиканец США Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус помог Китаю скрывать истинные данные о распространении коронавируса.

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Новости Украины ВОЗДональд Трамп
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