Трампу неприємно бачити удари балістики по Києву, - Рубіо

За його словами, Трампу не подобається бачити загибель мирних жителів через влучання балістичних ракет у Києві.

Заява пролунала на тлі того, що Сполучені Штати не завжди завчасно сповіщають Україну про загрози ракетних ударів.

"Президенту не подобається бачити, як балістична ракета влучає в багатоквартирний будинок у Києві, а внаслідок цього гинуть ні в чому не винні мирні жителі. Йому це теж не до вподоби. І саме тому так складно домогтися вирішення цієї ситуації - це викликає велике розчарування", - йдеться у заявы.

Нагадаємо, раніше Рубіо назвав причину, чому Україна не отримала попередження про балістику на Київ.

Він пояснив це програмною проблемою в системі раннього попередження та сказав, що обмін розвідданими ніхто не припиняв.