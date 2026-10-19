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Трампу неприємно бачити удари балістики по Києву, - Рубіо

13:28 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)

Президентові США Дональду Трампу неприємно бачити, як балістика влучає у житлові будинки Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо, яку цитує Clash Report.

За його словами, Трампу не подобається бачити загибель мирних жителів через влучання балістичних ракет у Києві.

Заява пролунала на тлі того, що Сполучені Штати не завжди завчасно сповіщають Україну про загрози ракетних ударів.

"Президенту не подобається бачити, як балістична ракета влучає в багатоквартирний будинок у Києві, а внаслідок цього гинуть ні в чому не винні мирні жителі. Йому це теж не до вподоби. І саме тому так складно домогтися вирішення цієї ситуації - це викликає велике розчарування", - йдеться у заявы.

Нагадаємо, раніше Рубіо назвав причину, чому Україна не отримала попередження про балістику на Київ.

Він пояснив це програмною проблемою в системі раннього попередження та сказав, що обмін розвідданими ніхто не припиняв.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери знову не попередили про нічну атаку на Київ і Київщину.

За його словами, росіяни випустили 16 балістичних ракет і за ніч пошкодили понад 10 об'єктів енергетики.

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Сполучені Штати АмерикиОбстріл КиєваРакети