Трампу неприятно видеть удары баллистики по Киеву, - Рубио

Президенту США Дональду Трампу неприятно видеть, как баллистика попадает в жилые дома Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио, которое цитирует Clash Report.
По его словам, Трампу не нравится видеть гибель мирных жителей из-за попадания баллистических ракет в Киеве.
Заявление прозвучало на фоне того, что Соединенные Штаты не всегда заблаговременно уведомляют Украину об угрозах ракетных ударов.
"Президенту не нравится видеть, как баллистическая ракета попадает в многоквартирный дом в Киеве, а в результате погибают ни в чем не повинные мирные жители. Ему это тоже не по душе. И именно поэтому так сложно добиться решения этой ситуации - это вызывает большое разочарование", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее Рубио назвал причину, почему Украина не получила предупреждение о баллистике на Киев.
Он объяснил это программной проблемой в системе раннего предупреждения и сказал, что обмен разведданными никто не прекращал.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры снова не предупредили о ночной атаке на Киев и Киевщину.
По его словам, россияне выпустили 16 баллистических ракет и за ночь повредили более десяти объектов энергетики.