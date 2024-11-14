Трампу может не хватить голосов для назначения генпрокурора, - CBS
Новоизбранному президенту США Дональду Трампу может не хватить голосов для назначения генпрокурора. На этот пост он хочет выдвинуть Мэтта Гейтца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CBS News Скотта Макфарлейна.
Для того, чтобы Гейтц получил должность генпрокурора, его назначение должен сначала согласовать американский Сенат.
Но, по данным корреспондента CBS News, сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что знает от пяти до 10 своих коллег-республиканцев, которые не проголосуют за утверждение Гейтца в должности генерального прокурора.
Этого было бы достаточно, чтобы заблокировать назначение, но до официального рассмотрения его кандидатуры в Сенате остаются недели, и за это время многое может измениться.
Гейтц известен тем, что инициировал отставку спикера Палаты представителей из его же партии, что стало первым подобным случаем в истории США. Он занимает антиукраинскую позицию и призвал прекратить военную и финансовую помощь Украине.
Кроме этого, Гейтц почти три года находился под расследованием по обвинению в секс-торговле с участием 17-летней девушки. И хотя его не привлекли к уголовной ответственности, комитет по этике Палаты представителей продолжает расследование в отношении республиканца по обвинениям в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных наркотиков.
Новая команда Трампа
Заметим, что после переизбрания Трамп стал выбирать людей для своей команды. К слову историк и дипломат Роман Бессмертный заявил, что подавляющее большинство новой команды избранного президента США Дональда Трампа - люди антипутинского настроя.
В частности, мы писали, что Трамп уже избрал человека на должность секретаря Департамента внутренней безопасности.
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