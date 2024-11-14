Трампу может не хватить голосов для назначения генпрокурора, - CBS

Новоизбранному президенту США Дональду Трампу может не хватить голосов для назначения генпрокурора. На этот пост он хочет выдвинуть Мэтта Гейтца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CBS News Скотта Макфарлейна.

Для того, чтобы Гейтц получил должность генпрокурора, его назначение должен сначала согласовать американский Сенат.

Но, по данным корреспондента CBS News, сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что знает от пяти до 10 своих коллег-республиканцев, которые не проголосуют за утверждение Гейтца в должности генерального прокурора.

Этого было бы достаточно, чтобы заблокировать назначение, но до официального рассмотрения его кандидатуры в Сенате остаются недели, и за это время многое может измениться.

Гейтц известен тем, что инициировал отставку спикера Палаты представителей из его же партии, что стало первым подобным случаем в истории США. Он занимает антиукраинскую позицию и призвал прекратить военную и финансовую помощь Украине.

Кроме этого, Гейтц почти три года находился под расследованием по обвинению в секс-торговле с участием 17-летней девушки. И хотя его не привлекли к уголовной ответственности, комитет по этике Палаты представителей продолжает расследование в отношении республиканца по обвинениям в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных наркотиков.