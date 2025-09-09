Трампу доведеться розкошелитись: наклеп на журналістку обійдеться у 83,3 мільйони доларів

Так, у понеділок, 8 вересня, судді визнали, що попереднє рішення присяжних було "розумним" з огляду на надані докази. Таким чином, Федеральний апеляційний суд 2-го округу підтвердив 83,3 млн доларів штрафу Трампу за наклеп на журналістку.

Апеляційний суд також відхилив спробу Трампа стверджувати, що він мав президентський імунітет під час публічних заяв про Карролл. Судді відзначили, що неодноразові публічні заперечення та критика Карролл після першого вердикту присяжних стали підставою для підтвердження стягнення штрафних санкцій.

Деталі справи

Карролл стверджувала, що Трамп зґвалтував її у універмазі в середині 1990-х, а потім наклав на неї наклеп, заперечуючи її звинувачення. В 2023 році присяжні присудили їй 5 мільйонів доларів після того, як визнали Трампа винним у сексуальному насильстві та наклепі. Федеральний апеляційний суд підтримав цей вердикт.

В апеляційному процесі розглядалися уривки відео, де Трамп називав Карролл "брехухою", "хворою" та "дивачкою". Судді зазначили, що його поведінка перед і після вердикту була надзвичайною та безпрецедентною, що обґрунтовує присудження 83,3 млн доларів.

Реакція сторін

Адвокатка Карролл Роберта Каплан заявила: "Ми з нетерпінням чекаємо завершення апеляційного процесу, щоб нарешті восторжествувало правосуддя".

Юридична команда Трампа назвала справу "полюванням на відьом" і закликала до її закриття, а також наполягає, що Міністерство юстиції має представляти інтереси Трампа у подальших апеляціях, включно з можливою подачею до Верховного суду.

Трамп має час до листопада, щоб звернутися до Верховного суду з проханням про розгляд апеляції.

Карролл ще не прокоментувала рішення апеляційного суду. Цього року вона опублікувала книгу "Не в моєму смаку: одна жінка проти президента", де детально описала справу проти Трампа.