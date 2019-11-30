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Трампу дали більше часу на відповідь про участь у слуханнях щодо імпічменту

Новини » Політика     30.11.2019 - 03:00
Трампу дали більше часу на відповідь про участь у слуханнях щодо імпічменту
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Відповідь про участь Трампа або його адвоката очікують до 6 грудня

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США попросив президента Дональда Трампа до 6 грудня дати відповідь щодо його участі або його адвоката у слуханнях в рамках процедури імпічменту глави держави. Відповідний документ опублікований на сайт комітету.

Лист Трампу направив голова юридичного комітету Джерролд Надлер (демократ від штату Нью-Йорк) з повідомленні про надання привілеїв, наданих під час імпічменту.

Також лист було направлно члену судового рейтингу Палати представників Дагу Коллінзу (R-GA). Скористатися цими привілеями Трамп і Коллінз можуть не пізніше 6 грудня 2019 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що два тижні публічних слухань щодо імпічменту президента США Дональда Трампа в новинах не пошкодили його рейтингу серед американських виборців. Так, 45% американських виборців вважають, що Трампа слід відсторонити від посади, 48% так не вважають. Кількість бажаючих відсторонення Трампа від посади зменшилася на 3% у порівнянні з опитуванням, проведеним місяцем раніше.

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