UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

"Трампофона" може не бути: що відбувається зі скандальним T1 Phone

10:41 12.05.2026 Вт
2 хв
Амбітний проєкт, схоже, залишає тисячі прихильників ні з чим
aimg Ольга Завада
Користувачі можуть не отримати бажаний "трампофон" (скриншот: Trump Mobile)

Проєкт смартфона Trump T1 Phone, який мав стати "американською відповіддю світовим брендам", опинився у центрі гучного скандалу. Після року порожніх обіцянок компанія Trump Mobile оновила умови користування, фактично знявши з себе будь-яку відповідальність за випуск пристрою та повернення коштів клієнтам.

Від обіцянок до повної невизначеності

Історія Trump T1 Phone розпочалася у червні минулого року з гучного анонсу. Апарат вартістю 499 доларів мав скласти конкуренцію пристроям середнього сегмента.

Головною "фішкою" називали американське походження - смартфон обіцяли збирати безпосередньо у США, хоча це й піддвали сумніву.

Проте за місяці, що минули після старту передзамовлень, риторика компанії почала стрімко змінюватися. Спочатку Trump Mobile декілька разів переглядала дизайн та технічні характеристики гаджета. Згодом зникла і теза про виробництво в Америці. Останній варіант пристрою, представлений у квітні, за свідченнями експертів, був лише перебрендованою версією тайванського HTC U24 Pro.

Юридичні маніпуляції та відмова від зобов'язань

Найбільше обурення у покупців викликала тиха зміна умов передзамовлення. У новій редакції правил компанія прямо вказала, що депозит у розмірі 100 доларів не є завершенням угоди купівлі-продажу. Тепер цей внесок лише дає клієнту "можливість придбати смартфон, якщо той колись вийде на ринок".

Ба більше, Trump Mobile тепер офіційно заявляє, що передзамовлення не гарантує початку виробництва пристрою, а початкова ціна у 499 доларів може бути змінена в будь-який момент. Фактично компанія юридично убезпечила себе від претензій у разі повного закриття проєкту.

Уривок користувацької угоди (скриншот: Trump Mobile)

Депозити під питанням: досвід користувачів

Хоча офіційні умови передбачають повернення депозиту у разі припинення розробки, реальність виявилася іншою. На платформі Reddit дедалі більше користувачів скаржаться на отримання електронних листів від Trump Mobile, у яких повідомляється про скасування випуску T1 Phone. При цьому у листах зазначається, що 100 доларів, які внесли потенційні клієнти, поверненню не підлягають.

Наразі компанія офіційно не прокоментувала масові відмови у відшкодуванні коштів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Смартфони