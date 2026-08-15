У Трампа звернулися до Apple із закликом не купувати мікросхеми у Китаю

Як пише WSJ, ненаситний попит на комп'ютерну пам'ять з боку компаній, які створюють центри обробки даних для штучного інтелекту, призвів до дефіциту цього важливого критичного компонента і стрімкого зростання цін на доступну продукцію.

Підвищення цін змушує Apple та інших виробників споживчої електроніки значно підвищувати ціни на свою продукцію. Щоб пом'якшити дефіцит постачання, Apple звертається до китайських виробників.

"Адміністрація Трампа не підтримує це. Повинні бути інші вирішення проблеми з пам'яттю, але використання китайської пам'яті американськими компаніями - не найкращий варіант", - сказав Лютнік після відвідин заводу Apple у Х'юстоні.

На запитання, чи передав він це повідомлення компанії Apple, Лютник відповів: "Без усяких застережень".

За словами джерел, знайомих з перебігом випробувань, Apple тестує чіпи пам'яті, вироблені китайськими компаніями CXMT та Yangtze Memory Technologies, що може стати першим кроком до їх використання в пристроях Apple, що продаються в Китаї.